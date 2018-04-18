Сборная России готовится к матчу Кубка Федерации с Латвией

Теннисистки сборной России продолжают подготовку к матчу плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией. Игры пройдут 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.



В заявку российской команды включены Екатерина Макарова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева. Спортсменки сделали совместный снимок с новоиспечённым капитаном сборной Игорем Андреевым, который сменил на этом посту Анастасию Мыскину.

Фото доступно в «твиттере» Анастасии Павлюченковой.



В состав сборной Латвии вошли Елена Остапенко, Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане.