Надаль: в матче с Хачановым нужно играть в агрессивном ключе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над словенцем Аляжем Бедене (6:1, 6:3) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Кроме того, лидер мирового рейтинга оценил следующего соперника, в роли которого выступит россиянин Карен Хачанов.



«Мне удалось начать турнир с успешного результата. Конечно, для меня важно побеждать. С прошлогоднего турнира в Шанхае я провёл не так много матчей на корте, поэтому мне необходимо двигаться вперед. Чем больше встреч я провожу, тем больше у меня уверенности. Это всё, что нужно.



Хачанов — серьёзный оппонент, в этом нет никаких сомнений. Он здорово подаёт и наносит мощные удары с задней линии. Я должен сыграть в агрессивном ключе и заставить соперника выйти из зоны комфорта. Меня ждёт важное испытание», — цитирует испанца официальный сайт ATP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.