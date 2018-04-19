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Надаль: в матче с Хачановым нужно играть в агрессивном ключе

Надаль: в матче с Хачановым нужно играть в агрессивном ключе
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над словенцем Аляжем Бедене (6:1, 6:3) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Кроме того, лидер мирового рейтинга оценил следующего соперника, в роли которого выступит россиянин Карен Хачанов.

«Мне удалось начать турнир с успешного результата. Конечно, для меня важно побеждать. С прошлогоднего турнира в Шанхае я провёл не так много матчей на корте, поэтому мне необходимо двигаться вперед. Чем больше встреч я провожу, тем больше у меня уверенности. Это всё, что нужно.

Хачанов — серьёзный оппонент, в этом нет никаких сомнений. Он здорово подаёт и наносит мощные удары с задней линии. Я должен сыграть в агрессивном ключе и заставить соперника выйти из зоны комфорта. Меня ждёт важное испытание», — цитирует испанца официальный сайт ATP.

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