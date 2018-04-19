Надаль: нынешний формат Кубка Дэвиса устарел

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о реформе Кубка Дэвиса. В 2019 году турнир будет проводиться в течение одной недели.



«Нет ничего идеального. Нынешний формат Кубка Дэвиса устарел. Конечно, далеко не факт, что реформа будет идеальной, но я считаю, что изменения назрели. Мы должны приветствовать людей, которые решили вложить финансовые средства ради изменения формата. Ведущие игроки не выступают в Кубке Дэвиса, но справедливости ради стоит сказать, что это уже возрастные спортсмены», — цитирует Надаля Ubitennis.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.