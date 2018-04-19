Обзор матчей 2-го круга турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях проиграв представителю Японии Кею Нисикори со счётом 5:7, 2:6. Поединок продолжался 1 час 40 минут. Даниил 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. Первый номер посева не испытал проблем в поединке со словенцем Аляжем Бедене – 6:1, 6:3. Следующим соперником Надаля будет россиянин Карен Хачанов, который во втором круге обыграл представителя Франции Жиля Симона.

Сербский теннисист Новак Джокович (9) также пробился в третий круг турнира, в двух партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Борны 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

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