Сегодня, 19 апреля, в 15:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и россиянин Карен Хачанов. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 2-0

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов в Монте-Карло.

Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Монте-Карло поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (9), либо с австрийцем Домиником Тимом (5).