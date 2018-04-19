Жук взяла всего два гейма в матче первого круга турнира ITF в Дотане

Российская теннисистка Софья Жук (6) не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Дотане (США). На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Франции Марин Парто (Q) со счётом 0:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Россиянка совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дотане Парто поспорит с представительницей Испании Сильвией Солер-Эспиносой.