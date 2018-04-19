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Хьюзман: Шарапова — одна из самых больших звёзд своего поколения

Хьюзман: Шарапова — одна из самых больших звёзд своего поколения
Теннис / WTA

Директор турнира в Бирмингеме Патрик Хьюзман прокомментировал информацию о том, что участие в соревнованиях в этом году примет россиянка Мария Шарапова. Турнир пройдёт 18-24 июня.

«Мария — одна из самых больших звёзд своего поколения, бывшая чемпионка турнира в Бирмингеме. Будет здорово вновь увидеть её на травяных кортах нашего клуба.

В этом году состав участниц турнира уже получается невероятно сильным, но мы постараемся пригласить ещё пару звёзд в ближайшие недели.

Неделя турнира станет самой запоминающейся в истории наших соревнований. Не удивительно, что болельщики и игроки хотят стать частью этого", — цитирует Хьюзмана официальный сайт WTA.

В Бирмингеме также сыграют испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Петра Квитова, британка Йоханна Конта и японка Наоми Осака.

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