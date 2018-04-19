Возняцки: если моя карьера завершится завтра, я буду довольна всем

Датчанка Каролина Возняцки рассказала, как ей удалось совершить прорыв к первому в карьере титулу на соревнованиях «Большого шлема». В 2018 году уроженка Оденсе выиграла Australian Open.

«После того как я выиграла турнир в Токио в прошлом году, победив в финале Павлюченкову, я поняла, что больше не испытываю давления, и почувствовала, что по-настоящему вернулась. Затем я продемонстрировала прекрасный теннис в Сингапуре. В финале я встретилась с Винус — великой чемпионкой, которую ранее не побеждала. Это был удивительный год.

Победа на Australian Open-2018 так много значит для меня. Я почти вылетела во втором круге, но та победа придала мне сил. Я словно начала всё заново. Это были две долгие недели. Я очень нервничала перед финалом, но в той игре всё для меня сложилось воедино. Выиграть свой первый турнир «Большого шлема» и одновременно возглавить рейтинг WTA — трудно представить сценарий лучше этого. Но надеюсь, это не конец. Я ещё постараюсь выиграть как можно больше, но, если моя карьера завершится завтра, я буду довольна всем", — рассказала Возняцки в интервью официальному сайту WTA.

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