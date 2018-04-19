Квитова: наши шансы с Германией оцениваю 50 на 50

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала предстоящий полуфинал Кубка Федерации против сборной Германии, который состоится в грядущие выходные в Штутгарте.

«Матч будет очень тяжёлым. Мы прекрасно знаем, что Германия – сильная команда. Анжелика Кербер и Юлия Гёргес находятся в прекрасной форме. Сыграть с ними в Штутгарте перед большим количеством зрителей будет очень интересно. Мы приложим максимум усилий, шансы оцениваю примерно 50 на 50.

Мне всегда нравились командные соревнования в теннисе. Чувство того, что ты являешься частью команды, бесценно. Мне нравится играть в команде, поддерживать своих партнёров по сборной. Кубок Федерации для меня очень много значит. Мы выигрывали его пять раз, поэтому турнир занимает особое место в моём сердце», — цитирует Квитову пресс-служба Кубка Федерации.

В финале Чехия или Германия сыграют с победителем матча Франция – США.