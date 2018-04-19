Вандевей: у сборной США сбалансированный состав и хорошие шансы на выход в финал

Американская теннисистка Коко Ванведей поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Федерации против сборной Франции. Матч состоится в грядущие выходные.

«Я полностью уверена, что нам по силам выйти в финал. У нас сбалансированный состав в команде. Думаю, что мы здорово подходим, чтобы сформировать сильную команду. В последние годы нам удалось стать настоящей командой с общими интересами.

Кубок Федерации был важен не только для моей карьеры, но и для моей жизни. Выступать за свою страну для меня приоритетно. Это большая честь и привилегия. И я должна демонстрировать свой максимум. То же самое я жду от своих партнёров по команде. Я наслаждаюсь атмосферой Кубка Федерации как в домашних, так и в гостевых матчах», — цитирует Вандевей пресс-служба Кубка Федерации.

Сборная США не доходила до финала турнира с 2010 года. Тогда американки проиграли в финале сборной Италии. В этом году помимо Вандевей в состав сборной США были включены Слоан Стивенс, Мэдисон Кис и Беттани Маттек-Сандс.