Надаль: благодарен ITF за попытки улучшить Кубок Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возможное изменение формата Кубка Дэвиса. Первая ракетка мира пояснил, что поддерживает стремление Международной федерации тенниса (ITF) сделать соревнования более интересными.

«Я понимаю и на сто процентов поддерживаю возможное изменение календаря. Нет ничего страшного, если календарь станет длиннее. В нашем спорте становится всё больше профессионалов, зарабатывающих игрой в теннис. Сейчас проводится гораздо больше турниров, в теннисе уже не 150-200 профессиональных игроков, как было раньше.

Я рад, что руководство ITF пытается что-то изменить. Не знаю, принимает ли федерация правильные решения, но по крайней мере там что-то пытаются сделать. Я думаю, что реформы Кубка Дэвиса назрели», — цитирует Надаля Ubitennis.