Джокович поменял ракетку для снижения нагрузки на локоть

Сербский теннисист Новак Джокович, вернувшийся на корт после шестимесячного отсутствия из-за травмы локтя, сообщил, что сменил ракетку. Это было сделано для снижения нагрузки на локоть — ракетка теннисиста стала легче.

«Я поменял ракетку в этом году. Если быть точным, модель осталась прежней, но я внёс некоторые корректировки, которые в нашем виде спорта достаточно значимы.

«Андре Агасси и Радек Штепанек, которые со мной работали, также выступали за смену ракетки. С новой ракеткой мне удобно. Очевидно, что уйдёт некоторое время, пока я полностью привыкну. Несколько лет назад, насколько я помню, ракетку менял и Роджер Федерер. И у него ушло несколько месяцев, чтобы полностью к ней привыкнуть.

Мне кажется, что с новой ракеткой мои удары стали более мощными. Особенно это касается подачи. Да, ракетка – важнейший инструмент в теннисе, но она не более важна, чем физическая и психологическая подготовка, наши движения на корте. Ракетка – инструмент, который помогает, но не играет за вас», — цитирует Джоковича Ubitennis.