Молик: Австралия – фаворит матча с Нидерландами

Капитан женской сборной Австралии по теннису Алисия Молик поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Нидерландов. Также Молик оценила шансы своей команды.

«Мы – фавориты матча, наши теннисистки находятся выше в рейтинге, все ждут, что мы победим. Думаю, что это хорошая ситуация. Наши девушки находятся на высоких местах рейтинга не просто так. Но это вовсе не значит, что мы можем недооценить соперниц.

На нас будет оказываться давление, т.к. мы – фавориты. Но я не думаю, что ситуация будет отличаться от тех, в которых мы уже оказывались, когда были фаворитами. Давление в спорте абсолютно естественно.

Эшли Барти уже несколько лет играет за сборную. Дарья Гаврилова также довольно опытна, Саманта Стосур прекрасно понимает, что от неё требуется. Дестани Айава пока только привыкает к игре за сборную. Важно, что наша сборная уже гораздо опытнее, чем несколько лет назад, когда мы проиграли Нидерландам в плей-офф Мировой группы», — цитирует Молик Tennis World USA.