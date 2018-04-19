В 13:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют серб Новак Джокович (9) и представитель Австрии Доминик Тим (5). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 5-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Тим в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Монте-Карло поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с россиянином Кареном Хачановым.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.