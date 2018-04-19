Власти Флориды выступили против академии Надаля

В ходе общественных слушаний предложение Рафаэля Надаля и его представителей о строительстве теннисной академии в Бока Рэтоне (Флорида, США) было отклонено. Общественность выступила против данной инициативы.

Ранее первая ракетка мира Надаль представил план по строительству центра с шестью крытыми кортами, спортзалом, рестораном и прочими объектами в парке «Пэтч Риф». Но местная администрация прекратила переговоры, сообщает Tennis World USA.

В администрации подчеркнули, что ничего не имеют против Надаля и хотели бы, чтобы город ассоциировался с именем великого теннисиста, но коммерциализация парка была бы неправильно воспринята местным населением. Теперь власти намереваются провести исследование, направленное на более детальное изучение общественного мнения. Если в ходе исследования выяснится, что местные жители поддерживают строительство крупного теннисного центра, переговоры будут возобновлены.