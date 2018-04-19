Надаль: не могу представить, что скажу: «Я не буду играть на траве или на харде»

Испанец Рафаэль Надаль признался, что не стал бы следовать примеру швейцарца Роджера Федерера и намеренно пропускать турниры без важной причины. Уроженец Базеля ранее принял решение пропустить весь грунтовый сезон.

«Есть турниры, о намеренном пропуске которых я даже не могу думать, потому что очень люблю на них выступать. Не могу представить, что специально пропускаю турнир в Монте-Карло, Уимблдон, US Open, Australian Open или Рим. Эти турниры я намеренно ни за что не пропущу.

Конечно, когда становишься старше, то стараешься адаптировать прикладываемые усилия и свой календарь. Но мне трудно представить, что я скажу: «Я не буду играть на траве или на харде». Это не входит в мои планы, но никогда не говори «никогда». Я не могу предсказать, что случится в будущем", — цитирует Надаля AP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.