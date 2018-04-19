Гоффен стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (11) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Давид дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Во втором сете Давид трижды подавал на матч, но при счёте 5:2 и 5:4 проигрывал свою подачу.



За выход в полуфинал Гоффен поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

