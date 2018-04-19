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Гоффен стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Гоффен стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (11) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Давид дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Во втором сете Давид трижды подавал на матч, но при счёте 5:2 и 5:4 проигрывал свою подачу.

За выход в полуфинал Гоффен поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 4) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

Монте-Карло 2018. 3-й круг
19 апреля 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Давид
Гоффен
4:6 5:7
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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