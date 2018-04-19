А. Зверев вышел в четвертьфинал в Монте-Карло, где может сыграть со своим братом

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв своего соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Александр 5 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия) — Ришар Гаске (Франция).