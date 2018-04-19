Тарпищев: шансы России и Латвии на победу оцениваю примерно одинаково

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российской сборной в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации против Латвии.

«Матч с Латвией будет сложным. Выбор покрытия в нём тоже сыграет немаловажную роль, ведь лидеру команды Латвии Алёне Остапенко посложнее играть на грунте, чем на обычном покрытии. Кроме того такой выбор был обусловлен тем, что мы учли пожелания наших игроков, для которых сейчас начинается грунтовый сезон. К сожалению, в Ханты-Мансийске не выступит травмированная Дарья Касаткина, которая обычно очень удачно играет против Остапенко. Зато, думаю, у нас есть определённое преимущество в парной комбинации. У нас играют олимпийские чемпионки, сильнейшая на сегодня пара в мире Екатерина Макарова и Елена Веснина. В остальном шансы примерно одинаковы, невозможно отдать предпочтение какой-то одной команде.

Что касается нового тренера, Игоря Андреева, то он – новый только для командных соревнований. Уже семь-восемь последних месяцев он работал со спортсменками и готовил их к турнирам вместе с помощником Антоном Зайцевым. У Андреева очень богатый опыт, он контактен, терпелив, что очень важно, особенно с женщинами. С этой позиции, думаю, команда приняла его идеально. Остальное – рабочие моменты, которые будет решены совместными усилиями", — цитирует Тарпищева «Югра Мега Спорт».