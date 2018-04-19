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Кирьос: у меня диагностировали воспаление локтевого нерва

Кирьос: у меня диагностировали воспаление локтевого нерва
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что в ближайшее время не сможеть участвовать в турнирах из-за проблем с локтем.

«После возвращения в Австралию я провёл консультацию с врачами. Они диагностировали у меня воспаление локтевого нерва. Врачи рекомендовали перестать играть через боль. После долгих переговоров и размышлений я согласился на инъекцию кортикостероидов, чтобы избавиться от боли и воспаления.

В ближайший месяц мне нужно заниматься укреплением локтевого сустава для максимального восстановления и успешного выступления на турнирах. Мне нужно быть полностью уверенным в своём локте на момент возвращения", — написал Кирьос в своём «инстаграме».

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