Эдмунд и Сеппи раскритиковали организацию турнира в Марракеше

После окончания турнира в Марракеше (Марокко) Андреас Сеппи и Кайл Эдмунд раскритиковали организацию соревнований. Сеппи, уступивший в первом круге, сказал, что ему вообще не стоило ехать в Марракеш.

«Плох не сам город, а турнир. Я не знаю, почему они там проводят такой турнир. Корты отвратительны, журналисты плохи, отель, в котором мы жили, был грязный. После своего первого матча я сразу прилетел в Монте-Карло, чтобы сыграть в квалификации», — цитирует Сеппи Tennis World USA.

В свою очередь Эдмунд, добравшийся до финала турнира, назвал главной проблемой журналистов и фотографов. Турнирный директор уже пообещал, что к следующему году перечисленные проблемы будут решены.