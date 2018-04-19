Димитров одолел Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Болгарский теннисист Григор Димитров (4) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Григор 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным под шестым номером.