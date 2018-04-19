Тим обыграл Джоковича и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Пятый номер посева одолел серба Новака Джоковича (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. На счету Тима 9 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Джокович выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



За выход в полуфинал Тим сразится с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия).

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