Видеообзор матча Штруфф — Зверев в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв соотечественника Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Александр 5 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 брейков.



За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия) — Ришар Гаске (Франция).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.