Гоффен: несколько розыгрышей дались мне с большим трудом, но я добился успеха

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (6) поделился эмоциями после победы над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (11) со счётом 6:4, 7:5 в третьем круге турнира в Монте-Карло.



«Во втором сете несколько розыгрышей дались мне с большим трудом, но я всё-таки сумел добиться успеха. Нужно отдать должное сопернику. Он сражается до самого конца, в таких матчах нельзя рассчитывать на подарки со стороны противника. При счёте 5:5 во втором сете мне удалось склонить чашу весов на свою сторону, что и предопределило конечный результат. В целом я доволен собственной игрой», — цитирует бельгийца официальный сайт тура.



За выход в полуфинал Гоффен поспорит с болгарином Григором Димитровым (4), который в третьем круге обыграл немца Филиппа Кольшрайбера.