Россиянин Хачанов уступил Надалю в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:2 в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Надаль, посеянный под первым номером, выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Хачанов, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, записал на свой счёт 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт, он допустил 2 двойные ошибки.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



За выход в полуфинал турнира Надаль поспорит с Домиником Тимом, посеянным под пятым номером. Австриец обыграл в трёх сетах 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (9).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.