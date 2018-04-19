А. Зверев: очень рад, что сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса»

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) прокомментировал победу над соотечественником Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге турнира в Монте-Карло.



«Я был хорош с точки зрения атакующей игры и обмена мощными ударами, но при этом и у меня, и у Яна-Леннарда возникли определённые проблемы на подаче. Чтобы выйти в четвертьфинал «Мастерса», необходимо показать отличную игру, а турнирная сетка не способна облегчить задачу. Я очень рад, что сумел пробиться в следующий раунд», — цитирует Зверева официальный сайт тура.



20-летний уроженец Гамбурга впервые в карьере оказался в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. За выход в полуфинал Зверев поспорит с французом Ришаром Гаске.

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