Гаске — первый французский теннисист, одержавший 500 побед

Теннисист из Франции Ришар Гаске добился значимого успеха, выйдя в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 31-летний уроженец Безье обыграл представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:2, 7:5.



Эта победа стала для француза 500-й в карьере. Он вышел на восьмое место по числу побед среди игроков, продолжающих выступать в туре. Кроме того Гаске стал первым французом, который одержал 500 побед.



1. Роджер Федерер (Швейцария) – 1149

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 881

3. Новак Джокович (Сербия) – 788

4. Давид Феррер (Испания) – 724

5. Энди Маррей (Великобритания) – 655

6. Томаш Бердых (Чехия) – 626

7. Томми Робредо (Испания) – 533

8. Ришар Гаске (Франция) — 500



За выход в полуфинал Гаске поспорит с немцем Александром Зверевым (3), который обыграл соотечественника Яна-Леннарда Штруффа.

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