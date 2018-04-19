Федерер: Надаль доминирует на грунте, поэтому пропускаю турниры на этом покрытии

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер объяснил, почему решил пропустить грунтовую часть сезона.

«У Рафы всегда было преимущество надо мной на грунте, о чём свидетельствует и статистика наших матчей на этом покрытии. Я пробовал много способов изменить соотношение: немного менял бэкхенд, использовал разные тактики, но Рафа на грунте отвечал на мои действия.

На других покрытиях у нас было много равных матчей, но на грунте он всегда доминировал. В данный момент своей карьеры я делаю ставку на победу в турнирах, поэтому принял решение пропустить грунтовый сезон. Я чувствую, что могу хорошо играть на грунте, но это требует много сил, а Рафа адаптирован к этому покрытию лучше, чем кто-либо", — приводит слова Федерера Tennis World.