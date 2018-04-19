Бельгийский теннисист Давид Гоффен (6) после победы над испанцем Роберто Баустита-Агутом (11) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло рассказал о состоянии здоровья. Спортсмен пропустил несколько недель из-за повреждения глаза.
«Когда выхожу на корт, чтобы провести тренировку или принять участие в матче, всегда использую линзу. Это не беспокоит меня, поскольку за пределами корта я вынимаю её. Глаз должен привыкнуть к нормальному состоянию, поэтому не стоит носить линзу в течение всего дня. Впрочем, во время игры она помогает мне. Врачи дают оптимистичный прогноз. Я выполняю специальные упражнения в течение каждого дня», — цитирует игрока официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований Гоффен поспорит с болгарином Григором Димитровым (4).
Гоффен: во время матчей и тренировок приходится использовать линзу