Надаль в 14-й раз кряду вышел в 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло переиграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:2. 31-летний уроженец Манакора выходит в четвертьфинал соревнований в Монако 14-й год кряду. В его активе 10 титулов на этих соревнованиях.
Кроме того, Рафаэль продлил беспроигрышную серию на грунте до 11 матчей (с учётом Кубка Дэвиса), причём в них испанец не проиграл ни одного сета. Интересно, что предыдущее поражение Надаля случилось в матче с австрийцем Домиником Тимом на турнире в Риме в 2017-м. Именно Тим и станет следующим оппонентом Надаля.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.