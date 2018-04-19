Нисикори вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Чиличем

Японский теннисист Кей Нисикори пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В третьем круге азиатский спортсмен обыграл представителя Италии Андреаса Сеппи (Q) со счётом 6:0, 2:6, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет и 4 раза взял чужую подачу, японец избежал двойных ошибок. Сеппи упустил 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку, на его счету 3 эйса.



В четвертьфинале Нисикори, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, встретится с Марином Чиличем, посеянным под вторым номером. Хорват вышел в четвертьфинал по причине отказа канадца Милоша Раонича (14), который сослался на травму.