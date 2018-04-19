Гаске: теннис Шаповалова напоминает игру Федерера

Французский теннисист Ришар Гаске оценил молодых спортсменов, которые в будущем способны заявить о себе во весь голос.



«Сейчас в туре несколько интересных молодых игроков, но их нельзя назвать чемпионами. Александр Зверев, Денис Шаповалов, Ник Кирьос могут выиграть два-три турнира «Большого шлема», но не уверен, что они будут действовать под стать Надалю, Федереру или Джоковичу. Конечно, может произойти что угодно. Роджер серьёзно заявил о себе в 22-23 года. Из молодых теннисистов отмечу Шаповалова – его теннис напоминает игру Федерера», — сказал Гаске в интервью Le Monde.



Гаске вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, ему удалось одержать 500-ю победу в карьере.

Гаске — первый французский теннисист, одержавший 500 побед

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.