Кербер: будет здорово сыграть в Кубке Дэвиса под руководством нового капитана

Немка Анжелика Кербер поделился ожиданиями от полуфинального матча Мировой группы Кубка Федерации с командой Чехии, который пройдёт 21-22 апреля в Германии.

«Это будет мой первый матч в Кубке Федерации под руководством нового капитана, и я с нетерпением жду его. Я разговаривала с ним много раз в последние месяцы. Думаю, что будет здорово иметь на скамейке нового человека.

Что касается статистики, то прошлое не имеет значения, поскольку каждый матч начинается со счёта 0-0. Наши шансы равны», — приводит слова Кербер официальный сайт Кубка Федерации.

Отметим, что немки единственный раз обыграли сборную Чехии в Кубке Федерации в 1987 году. Капитаном сборной Германии после ухода Барбары Риттнер стал Йенс Герлах.