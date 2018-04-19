Видеообзор матча Тим — Джокович в третьем круге турнира в Монте-Карло

Австриец Доминик Тим в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче.
Следующим соперником Тима станет испанец Рафаэль Надаль, переигравший россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:2.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.