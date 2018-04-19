Федерер вошёл в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии Time

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер стал лицом одного из вариантов обложки нового номера журнала Time. 36-летний уроженец Базеля был включён в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии издания и возглавил категорию «Титаны».

«Я был свидетелем, как тщательно Роджер и его команда работают над тем, чтобы сделать жизнь детей из бедных семей лучше», — написал о Федерере его друг, американский предприниматель Билл Гейтс.

Посмотреть фотографию можно на странице Time в сети «Твиттер».