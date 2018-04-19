Кар. Плишкова: матч Германия — Чехия — досрочный финал Кубка Федерации

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала Мировой группы Кубка Федерации с Германией. Матчи пройдут 21—22 апреля в Штутгарте.



«На мой взгляд, матч Германия – Чехия является досрочным финалом. Вне всяких сомнений, зрителей ждёт захватывающий поединок. В этом полуфинале нет фаворита. Гёргес и Кербер проводят хороший сезон, демонстрируют стабильный теннис. Считаю, Кербер является более опасной соперницей, поскольку у неё неудобный стиль игры», — приводит слова Плишковой Bild.



Во втором полуфинале сборная Франции встретится с командой США.