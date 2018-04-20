Надаль: в матче Тим — Джокович чаша весов могла склониться в любую сторону

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о матче с участием серба Новака Джоковича (9) и австрийца Доминика Тима (5), который состоялся в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.
«Тим и Джокович провели отличный и эмоциональный поединок. Это была игра между двумя прекрасными теннисистами. Чаша весов могла склониться в любую сторону, но итоговую победу одержал Доминик», — цитирует испанца пресс-служба ATP.
Тим и Надаль разыграют путёвку в полуфинал. Испанец является десятикратным победителем турнира, а Тим — единственный, кто обыграл Надаля в ходе прошлогоднего грунтового сезона.
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