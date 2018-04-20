Лидер посева Донской проиграл в четвертьфинале челленджера в Наньчане

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Наньчане под первым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Франции Кальвену Эмери (5) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Евгений трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Кальвена 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За финал соревнований в Наньчане Эмери поспорит с победителем матча Рамкумар Раманатан (Индия, 4) — Александр Недовесов (Казахстан).

Лидер посева Донской с победы стартовал на челленджере в Наньчане