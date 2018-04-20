Осака и Уотсон откроют матч Кубка Федерации Япония — Великобритания

В Мики (Япония) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Японии и Великобритании. 21 апреля первыми на корт выйдут Наоми Осака и Хитер Уотсон. Затем сыграют Куруми Нара и Йоханна Конта.

22 апреля пройдут матчи Наоми Осака — Йоханна Конта, Куруми Нара — Хитер Уотсон и парная встреча Мию Като/Макото Ниномия — Анна Смит/Габриэлла Тэйлор.

Женская сборная России под руководством Игоря Андреева в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.