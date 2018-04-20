Барти и Стосур заявлены на одиночные и парную встречу с голландками в КФ

В Вуллонгонге (Австралия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Австралии и Нидерландов. 21 апреля первыми на корт выйдут Саманта Стосур и Лесли Керкхове. Затем сыграют Эшли Барти и Кирин Лемуан.

22 апреля состоятся матчи Эшли Барти — Лесли Керкхове и Саманта Стосур — Кирин Лемуан, а также парная встреча Эшли Барти/Саманта Стосур — Инди де Вром/Деми Схурс.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.