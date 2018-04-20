Джокович: буду работать с Вайдой как минимум до конца сезона на грунте

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения от Доминика Тима в третьем круге турнира в Монте-Карло (7:6, 2:6, 3:6) рассказал о своём самочувствии и планах.

«Я чувствую, что играю всё лучше и лучше с каждым днём. Здесь в Монте-Карло у меня было три матча, я ни на что не рассчитывал. Наконец играл без болевых ощущений, что очень важно. Мой тренер Мариан Вайда был здесь со мной. Так что оцениваю турнир позитивно.

Вайда будет работать со мной как минимум до конца сезона на грунте. А дальше мы уже посмотрим и решим насчёт будущего. Буду стараться играть чаще, чтобы набрать форму. Выход на пик формы к «Роллан Гарросу» остаётся главной целью», — цитирует Джоковича Ubitennis.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?