Хархёйс: в матчах с Австралией нам нужно чудо

Капитан женской сборной Нидерландов по теннису Пауль Хархёйс оценил шансы команды в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Австралии.

«Очевидно, что я не уверен в благополучном исходе. Мы – аутсайдеры матча. Победа в любой из игр будет даваться с большим трудом. И если нам удастся выиграть в трёх матчах из пяти, я посчитаю это небольшим чудом. Но мы верим, что можем победить в каждом из отдельно взятых матчей. И именно так мы будем подходить к этому противостоянию: сосредоточимся на каждой игре по отдельности.

Наши теннисистки могут обыграть любую из соперниц в любой день, но не каждый день. А нам нужно, чтобы всё отлично сложилось во время именно этого уик-энда. Так что мы требуем слишком много от наших спортсменок. Но это их задача, посмотрим, смогут ли они её выполнить», — цитирует Хархёйса пресс-служба Кубка Федерации.

Победитель матча Австралия – Нидерланды выйдет в Мировую группу Кубка Федерации в следующем сезоне.