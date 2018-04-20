Гоффен: не понял, почему Роберто отделался предупреждением за попадание в болбоя

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, обыгравший в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:5, выразил мнение, что его соперника следовало дисквалифицировать за попадание мячом в болбоя во второй партии. В итоге Роберто получил лишь предупреждение от судьи.

«Я увидел лишь, что мяч был направлен в болбоя. Я был удивлён, что Роберто за это получил только предупреждение. Считаю, что если ты направляешь мяч в голову болбою, то тебя следует сразу дисквалифицировать. Я не знаю точных правил на этот счёт и почему он получил лишь предупреждение. Он сказал, что мяч так отскочил и случайно попал в болбоя», — цитирует Гоффена Tennis World USA.