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Гаврилова: в голове сидит мысль, что я должна реабилитироваться и побеждать

Гаврилова: в голове сидит мысль, что я должна реабилитироваться и побеждать
Теннис / Кубок Федерации

Вторая ракетка Австралии Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от матчей плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Нидерландов.

«Я чувствую себя хорошо, как и должна всегда. Я всегда стараюсь показать свой максимум. Иногда давление мешает хорошо играть, но я всё ещё учусь, становлюсь лучше. Конечно, я хочу улучшить свои результаты, мне есть куда!

Надеюсь, что меня включат в состав на матчи. В моей голове сидит мысль, что я играла неудачно, мне нужно реабилитироваться, я очень голодна до побед.

Мне нравится покрытие, которое будет на корте. Мы быстро привыкли к нему, оно не слишком жёсткое. Атмосфера в команде отличная. У нас не так много свободного времени, но я получаю удовольствие от нахождения в сборной. Мы всё время вместе обедаем и ужинаем, много общаемся, смеёмся. Также мы вместе тренируемся, всё делаем как команда», — цитирует Гаврилову Tennis World USA.

Матч Австралия – Нидерланды состоится в грядущий уик-энд. Победитель в следующем сезоне выступит в Мировой группе Кубка Федерации.

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