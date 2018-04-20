Павлюченкова и Севастова откроют матч Кубка Федерации Россия – Латвия

В Ханты-Мансийске состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Россия – Латвия. 21 апреля первыми на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова. Затем сыграют Екатерина Макарова и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко.
22 апреля состоятся матчи Анастасия Павлюченкова — Елена Остапенко, Екатерина Макарова — Анастасия Севастова и парная встреча Елена Веснина/Екатерина Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.
Во второй день у капитанов команд Игоря Андреева и Андиса Юшки есть право произвести замены.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.