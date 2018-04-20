Возняцки: верю, что могу выиграть «Роллан Гаррос»

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о подготовке к «Роллан Гаррос».

«Я с нетерпением жду начала турнира, готова к нему. Безусловно, я верю, что мне по силам победить. Конечно, это будет сложно, но я верю в себя. Я умею хорошо играть, когда всё получается, меня очень сложно победить.

Хорошо, что я могу ехать во Францию без лишнего давления. Мне кажется, что сейчас у нас нет настоящих специалистов по игре на грунте. Поэтому моя мотивация будет ещё более сильной. Я считаю, что стала играть лучше на грунте. В своей карьере я выиграла несколько турниров на грунте, поэтому постараюсь быстрее адаптироваться к покрытию.

Надеюсь, что на ранних стадиях мне не попадётся Серена Уильямс. Мне нравится играть с ней на заключительных этапах. Но было бы хорошо, чтобы она не оказалась в моей части сетки», — цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.