Кербер сыграет с Квитовой во 2-й день полуфинала Кубка Федерации Германия—Чехия

В Штутгарте (Германия) состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Германии и Чехии. 21 апреля первыми на корт выйдут Юлия Гёргес и Петра Квитова. Затем сыграют Анжелика Кербер и Каролина Плишкова.

22 апреля состоятся встречи Юлия Гёргес — Каролина Плишкова, Анжелика Кербер — Петра Квитова и парная встреча Анна-Лена Грёнефельд / Татьяна Мария — Катержина Синякова / Барбора Стрыцова.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.