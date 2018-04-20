Кербер сыграет с Квитовой во 2-й день полуфинала Кубка Федерации Германия—Чехия

В Штутгарте (Германия) состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Германии и Чехии. 21 апреля первыми на корт выйдут Юлия Гёргес и Петра Квитова. Затем сыграют Анжелика Кербер и Каролина Плишкова.
22 апреля состоятся встречи Юлия Гёргес — Каролина Плишкова, Анжелика Кербер — Петра Квитова и парная встреча Анна-Лена Грёнефельд / Татьяна Мария — Катержина Синякова / Барбора Стрыцова.
Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.