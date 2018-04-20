Димитров одолел Гоффена в Монте-Карло, отыгравшись с 1:5 во втором сете

Болгарский теннисист Григор Димитров (4) пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. Григор 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Во втором сете Григор уступал со счётом 1:5, но сумел выиграть 5 геймов подряд.

За выход в финал Димитров поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5).