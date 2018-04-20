Мертенс заявлена на одиночные и парную встречи в матче с Италией в КФ

В Геуне (Италия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Италии и Бельгии. 21 апреля первыми на корт выйдут Ясмине Паолини и Элисе Мертенс. Затем сыграют Сара Эррани и Элисон Ван Эйтванк.

22 апреля состоятся матчи Сара Эррани — Элисе Мертенс, Ясмине Паолини — Элисон Ван Эйтванк и парная встреча Дебора Кьеза / Джессика Пьери — Кирстен Флипкенс / Элисе Мертенс.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.